تحرك برلماني للتحقيق في اسباب تردي قطاع أرّق المواطنين منذ 2003

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية امجد العقابي، إن العراق صرف مليارات الدولارات على الطاقة الكهربائية دون تحسن بسبب الفساد، مبينا ان البرلمان سيشكل لجنة تحقيقية بكافة عقود وزارة الكهرباء منذ 2003 حتى الان.

وقال العقابي في حديث صحفي إن “هناك تركة ثقيلة كبيرة جدا من الحكومات السابقة من الفساد وتلكؤ المشاريع”، مبينا أن “النائب صباح الساعدي جمع تواقيع وقدمت الى هيئة الرئاسة لتشكيل لجنة تحقيقية بجميع مشاريع وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٣ حتى الان”.

وأضاف العقابي ان “الحكومات السابقة انفقت مليارات الدولارات على الكهرباء دون تحسن”، موضحا “لو أنفقنا هذه الأموال بشكل صحيح دون فساد لكان هناك تصدير للكهرباء للدول المجاورة”.

وأشار الى أن “النائب الساعدي جمع التواقيع المطلوبة لتشكيل اللجنة وسوف يصدر امر من هيئة الرئاسة لتشكيلها بالتعاون مع لجنة النفط والطاقة النيابية”.

ولطالما تكررت انقطاعات الكهرباء في العراق رغم كونه من كبار منتجي النفط في أوبك في وقت لم تتمكن فيه المنظومة الوطنية من توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد وبخاصة في المنطقة والوسطى والجنوبية للبلاد.