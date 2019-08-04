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مكافحة الارهاب ينفذ عملية الفجر الجديد في الحويجة والعباسي والرشاد


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة وتدمير أوكار وأنفاق بعمليات إنزال جوي في مناطق متفرقة من كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي".

وأضاف البيان، أن "العملية التي أطلق عليها الفجر الجديد، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلاً عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة".

وأشار البيان، إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

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