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وصول وزيري الخارجية المصري والأردني إلى بغداد


وصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والاردني ايمن الصفدي، الاحد، الى العاصمة بغداد.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان وزيري الخارجية المصري سامح شكري والاردني ايمن الصفدي وصلا قبل قليل الى العاصمة بغداد.

واضاف ان الوزيرين سيعقدان اجتماع مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم لتعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ.

وسيتبادل المُجتمِعون الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار.

ويُعبِّر هذا الاجتماع عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر العربيّة عبد الفتاح السيسي، والملك الاردني عبد الله الثاني لتحقيق الأهداف المُشترَكة.

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