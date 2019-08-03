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وزير التخطيط يؤكد المصادقة على المشاريع الحيوية في بابل


أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، السبت، المصادقة على المشاريع الحيوية في محافظة بابل وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لإنجاز المشاريع في توقيتاتها المحددة.

وذكر مكتب الدليمي في بيان، ان "وزير التخطيط تفقد الواقع الخدمي في محافظة بابل وجهود تنفيذ المشاريع الجديدة واستئناف المشاريع المتوقفة والمتلكئة".

وأشار الدليمي بحسب البيان، إلى" مصادقة الوزارة على جميع المشاريع الجديدة وخطة مشاريع الأبنية المدرسية التي قدمتها الحكومة المحلية مؤخراً ضمن موازنة العام الجاري".

ووجه تشكيلات الوزارة في محافظة بابل بـ "تقديم الدعم اللازم، وتنسيق الجهود وممارسة الدور الرقابي".

وأكد على "أهمية محافظة بابل في التراث الإنساني العالمي، والدور الذي يجب ان يتم زيادة تفعيله في قطاعات السياحة والخدمات، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار"، مشدداً على "أهمية القطاع الخاص ودوره الريادي الواجب تحقيقه في مختلف القطاعات".

وأشار إلى "عدم ادخار الوزارة لأي جهد من شأنه تحسين مستوى الخدمات في عموم المحافظة"، مؤكداً على "استضافة الوزارة لحكومة بابل المحلية خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية والمجتمع الدولي، وتذليل جميع التحديات".

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