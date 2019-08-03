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الكمارك: ضبط ست حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة


أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، عن ضبط ست حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان انه "بناءً على معلومات من مكتب جهاز المخابرات الوطني/ السيطرة الفنية في ام قصر، تمكن كمرك محطة بوابة البصرة من ضبط ( ٦ ) حاويات حجم ٢٠ قدم تحمل(١٠٠) الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك) بنسب تركيز مختلفة كانت متروكة منذ فترة في الميناء حيث تستخدم في صناعة المخدرات والأدوية".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي واحالتها للقضاء". 

وأكدت الهيئة تصديها" لكافة عمليات التهريب"، داعية منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانيء الى "تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية".

وحذّرت الهيئة، ضعاف النفوس من "الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين"، مؤكدة "أنها ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الكمارك العراقي".

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