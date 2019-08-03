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النزاهة: ضبط معاملات قروض زراعية وهمية بمليار ونصف في ديالى


أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن ضبط معاملات قروض زراعية "وهمية" مصروفة في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى، موضحة أن تلك القروض تسببت بـ"هدر" قرابة مليار ونصف المليار دينار من المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، التي انتقلت إلى المصرف الزراعي التعاوني/ الإدارة العامة، قامت بضبط أربع معاملات قروض زراعية وهمية صرفت في المصرف الزراعي التعاوني/ فرع هبهب".

ولفتت الدائرة، إلى "ضبط محاضر كشف وعقود إيجار وقيود صرف وسندات تعهد وكفالات"، مضيفةً أن "مبلغ الهدر بالمال العام بلغ (1,433,333,333) مليار دينار صرفَ لمشاريع وهمية تمثلت في إنشاء دواجن بيض المائدة وبيوت بلاستيكية، إضافة إلى زراعة محصول البطاطا". 

 

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