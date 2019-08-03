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أبناء المجرم المقبور بارزان التكريتي يطعنون بقرار تجميد اموالهم في سويسرا والاخيرة ترفضه


رفضت محكمة الاتحادية السويسرية، رفع التجميد عن اموال ابناء المجرم المقبور بارزان التكريتي الاخ غير الشقيق للطاغية المقبور صدام التكريتي

وقالت صحيفة "24 ساعة" السويسرية، إن "المحكمة الاتحادية رفضت الطعون المقدمة من ابنتان وابن بارزان التكريتي ضد المحكمة الادارية السويسرية التي رفضت رفع مصادرة محتويات خزانة قوية مستأجرة في احدى البنوك وحسابين مصرفين".

وكان قرار المصادرة او تجميد النشاطات قد صدر منذ عام 2004 بسبب درجهم في القائمة السويسرية للأفراد والشركات المستهدفة بتدابير اقتصادية ضد العراق.

واوضحت الصحيفة ان "ابناء بارزان طلبوا من المحكمة الادارية السويسرية برفع مصادرة اموالهم في سويسرا لكنها رفضت، مما دفعهم للذهاب الى تقديم طعن بقرارها لدى المحكمة الاتحادية (الفيدرالية)".

واعلنت الاتحادية السويسرية، "رفضها للطعون المقدمة من العراقيين الثلاثة امس الجمعة".

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