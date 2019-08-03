القنصلية الإيرانية بكربلاء توضح بشأن ملصق على مبناها

أعلنت القنصلية الإيرانية في كربلاء، السبت، عدم مسؤوليتها عمّا ورد في ملصق وضعته "جهة غير معروفة" على جدار مبناها، وفي حين أكدت أنها أزالت الملصق فور علمها به، اعتبرت "تسريبه" إلى مواقع التواصل الاجتماعي "محاولة فاشلة لزرع الفتنة" مع أهالي المحافظة.

وجاء في بيان للقنصلية : "تفاجأت القنصلية العامة بوضع ملصق على جدارها من جهة غير معروفة تمت إزالته فور علمنا به".

وأضاف البيان، أن "القنصلية تعلن عدم مسؤوليتها عمّا ورد في الملصق وهي مع تأكيدها على قدسية مدينة كربلاء تعلن بأنها إلى جانب المواقف المتخذة من قبل الحكومة المحلية".

وتابع، أن "تسريب هذا الملصق إلى مواقع التواصل خلال هذه الفترة القصيرة هي محاولة فاشله لدق اسفين ولزرع الفتنة مع أهلنا في هذه المدينة العزيزة وهي لا تنطلي على الجمهور الواعي".