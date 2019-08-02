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الشيخ جلال الدين الصغير : لتخفيف ازمة تعيين خريجي الجامعات:فعلوا مجلس الخدمة الاتحادي واطلقوا الاستثمار، ونظموا التقاعد
وكالة انباء براثا
40
2019-08-02
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