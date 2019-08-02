تركيا تبدي استعدادا لربط المدن العراقية ببلدان العالم جوا

ابدى السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز ،الجمعة، استعداد بلاده في ربط المطارات العراقية ببلدان العالم كافة.

وقال يلدز في بيان إن "شركات المقاولات في تركيا الجارة والصديقة، هي أفضل المرشحات التي سوف تلبي متطلبات البنية التحتية للمطارات في العراق، وذلك من خلال تجاربها الواسعة في هذا موضوع".

واضاف "سيكون من الصحيح التعامل مع مشروع مطار الموصل والمطارات الاخرى في العراق من خلال هذا المفهوم".

وذكر يلدز "احث شركات البناء التركية على إيلاء اهتمام وثيق لمطارات كركوك ، والناصرية ، أحدى المراكز السياحية المهمة في المستقبل".

واضاف "نحن الأتراك ، ينبغي لنا أن ننظر بجدية في المشاريع التي ينطوي عليها الاستثمار". وتابع يلدز "ستكون الخطوط الجوية التركية جاهزة لربط الموصل والمدن العراقية الأخرى بالعالم".