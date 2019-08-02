المباشرة باستقبال السير الذاتية الخاصة بالمرشحين لمنصب محافظ الديوانية

أعلن مكتب رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري عن استقبال السير الذاتية الخاصة بالمرشحين لمنصب المحافظ بعد فتح باب الترشيح عقب المصادقة على إقالة المحافظ السابق سامي الحسناوي من قبل المحكمة الادارية.

وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري إن الاستقبال سيكون في مكتب رئيس مجلس المحافظة لاستقبال السير الذاتية للمرشحين اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة مساءً.

وأعلن مجلس الديوانية امس عن فتحه باب الترشيح لمنصب المحافظ، ولغاية انعقاد جلسة مجلس المحافظة الخاصة بانتخاب المحافظ الجديد والتي سيعلن عنها لاحقا.

يشار الى أن المحكمة الإدارية قد صادقت على قرار إقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه.وكان مجلس الديوانية قرر خلال الشهر الماضي التصويت على إقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه أثر خروقات مالية إدارية واستغلال المنصب.