مفتشية الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن ضبط قيود وهمية لـ 11 قطرياً

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية،الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن ضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ11 قطرياً في دائرة أحوال الأعظمية.

وذكر بيان للمكتب "نشر مكتبنا أمس خبراً عن ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية، واصداره لبطاقات موحدة وجوازات سفر لهم".

وأضاف انه "وبعد التعمق في التحقيق ومتابعة الاجراءات القانونية في محافظات النجف الاشرف والبصرة وكركوك والعاصمة بغداد ومفاتحة الجهات المختصة لمعرفة صحة صدور هوية المواطن القطري المتهم بالقضية تبين ان المواطن القطري هو وعائلته مولودون ومقيمون في دولة قطر منذ أمد بعيد ومن أم قطرية ولا يحملون الجنسية القطرية".

وأوضح البيان "تبين بان المتهم دفع مبالغ مالية لاصدار بطاقات وطنية وجوازات سفر بوثائق مزورة هو وعائلته المتكونة من 11 فرداً، وان الاجراءات القانونية سيتم متابعتها لاتمام التحقيق حتى مع الذين يقيمون حالياً في دولة قطر".

وكان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أعلن أمس انه تمكن وبعد متابعات وتحقيقات استمرت لمدة اسبوع كامل من ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية.

وأشار الى إصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة بوثائق ومستمسكات مزورة بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبمساعدة أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء المقدسة