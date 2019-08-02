ممثل المرجعية يعرض توصيات مهمة للحد من معاناة اصحاب الشهادات

عرض ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، توصيات للحد من معاناة اصحاب الشهادات العليا والخريجين والوضع الاقتصادي في العراق، مشيرا الى أن اصحاب الشهادات العليا هم "نخبة المجتمع ويستحقون الاهتمام".

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، "تتناقل وسائل الاعلام تجمعات لحملة الشهادات العليا امام بعض الوزرات بصفتهم مواطنين بهذا البلد بتوظيفهم ضمن الاختصاصات العلمية:ـ مضيفا أن "هؤلاء يمثلون النحبة وبذلوا جهودا استثنائية في فترة طويلة حتى بلغوا هذه الشهادات، وهم الاكثر تفوقا".

وتابع أن "بعد هذه الجهود وما صاحبها من جهود رافقتهم ورافقتنا اذا بهم يجدون انفسهم قد ضيعت جهودهم وخيبت امالهم وطموحاتهم وهم يطمحون شيئا"، مبينا أن "الآلاف من هؤلاء يجدون انفسهم بلا عمل، وهناك من يقول ان القدرات الوظيفية لا تكفي لا تستوعب لكل هؤلاء ان الوضع المالي لا يساعد".

ووجه الكربلائي توصيات بهذا الشأن قال فيها، يجب أن تبذل الحكومة والجهات المعنية جهود كافية وحلول تتناسب مع الواقع العراقي والوضع المالي، اضافة الى تفعيل القطاع الخاص"، لافتا الى أن "تفعيل القطاع الخاص لا يعفي الحكومة من التزاماتهم تجاههم".