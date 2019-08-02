ممثل المرجعية يدعو الى دعم القطاع الخاص والاهتمام بالمستثمرين

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى دعم القطاع الخاص والنهضو به ومعالجة مشكلة البطالة، فيما حذر من تفشي الفساد الحكومي ووجود السلاح خارج نطاق الدولة.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، "يجب فتح مدخل مهم وكبير لتوفير فرص عمل مناسبة ضمن القطاع الخاص المعطل ب‍العراق"، لافتا الى أن "من اهم مستلزمات توفير القطاع الخاص توفير الاجواء الامنة للمستثمرين".

وأضاف عبد المهدي، أن "من اهم عوامل الانفتاح على القطاع الخاص مواجهة الفاسدين والمرتشين والاهتمام بالمستثمرين"، منوها الى أنه "لا اقتصاد بتفشي الفساد الحكومي ووجود سلاح خارج الدولة".

وتابع الكربلائي، أن "تفعيل القطاع الخاص سيساهم في استيعاب الخريجين، كما انه سيساهم ايضا في القضاء على ظاهرة البطالة".