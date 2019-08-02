اعتقال "مساعد والي الجزيرة بداعش"الارهابي بعملية امنية غرب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن اعتقال ما يسمى "مساعد والي الجزيرة" في تنظيم "داعش"الارهابي بعملية امنية غرب الموصل.

وقالت المديرية في بيان، "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في مجمع الحمدانية غرب الموصل".

وأضافت المديرية، أن "الارهابي كان يشغل منصب مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين، وشارك بعدة عمليات ارهابية ضد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير"، لافتا الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".