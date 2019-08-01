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انتخاب نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية


افاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بانتخاب النائب نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب.

وقال المصدر، إن لجنة الاعلام والاتصالات عقدت، اليوم، اجتماعها الاول لاختيار رئيسا لها ومقررا ونائب رئيس".

وأوضح المصدر، أن أعضاء اللجنة انتخبوا النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب". 

وبين المصدر، أن هذه اللجنة قد انبثقت عن لجنة الخدمات الاعمار والاتصالات النيابية، وقد اطلق عليها تسمية لجنة الاعلام والاتصالات وكان اجتماعها اليوم هو الاول. 

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