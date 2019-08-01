اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، اعتقال عصابتين لترويج المخدرات شرقي بغداد .

وقالت القيادة في بيان إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تمكن اللواء 2 شرطة اتحادية من القاء القبض على عصابتين لترويج وتعاطي المخدرات، الاولى متكونة من 3 اشخاص، في منطقة الرشاد العبيدي، والثانية من 3 اشخاص ايضاً في منطقة بغداد الجديدة".

واضافت القيادة، أنه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وقناني غاز واشرطة حبوب مخدرة نوع وردي وبايب زجاجي منوع وسلاح كلاشنكوف وبنادق كسريه عدد 2 تم تسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة".