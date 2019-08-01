اعتقال ثلاثة من مروجي الحبوب المخدرة بحملة تفتيش شرقي الرمادي

أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الخميس، عن اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش في القضاء الواقع شرقي مدينة الرمادي.

وقال الدليمي في حديث صحفي إن "القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة من قضاء الحبانية والخالدية ومنطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من اعتقال 3 من ابرز مروجي الحلبوب المخدرة".

واضاف أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة المعتقلين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة فيما طوقت القوات الامنية الاماكن المستهدفة التي يتواجد فيها مروجي الحبوب المخدرة"، مبينا أن "القوات الأمنية استندت على معلومات استخباراتية في عملية اعتقال المروجين".

وتابع الدليمي، أن "القوات الأمنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى مراكز الاحتجاز الامني للتحقيق معهم ومعرفة المزيد عن اماكن اخفاء هذه المواد وطريقة حصولهم على هذه الكميات".