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النزاهة: ضبط سيارات معدة للتهريب في ميناء أم قصر ومنفذ سفوان


أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط سيارات معدة للتهريب داخل حاويات حديدية، إضافة إلى سيارات مختلفة الأنواع والموديلات متروكة منذ سنوات في ميناء أم قصر الشمالي ومنفذ سفوان الحدودي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ميناء أم قصرالشمالي، تمكن من ضبط (16) سيارة نوع (تويوتا كراون) دون الموديل معدة للتهريب داخل حاويات حديدية في أحد أرصفة الميناء"، مبينة أنه "تم إدخالها بواسطة أوراق شحن على أنها إطارات جديدة، إذ تم إخفاء السيارات في الحاويات خلف الإطارات".

وفي عملية أخرى، أشارت الدائرة إلى "تمكن ملاكات المديرية، التي انتقلت إلى منفذ سفوان الحدودي، من ضبط (52) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات متروكة في المنفذ"، لافتة إلى أن "تلك السيارات متروكة منذ عام 2006 دون أن يتخذ أي إجراء رسمي بشأنها".

وأكدت الدائرة، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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