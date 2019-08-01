القوات الامنية تعثر على اكداس عتاد في انفاق بمناطق مختلفة من كركوك

تمكنت القوات الامنية في محافظة كركوك وعبر عمليات منفصلة، من الكشف والسيطرة على اكداس عتاد تابعة لتنظيم داعش الارهابي.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ان "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تمكنت من العثور على 6 انفاق و3 اوكار للارهابيين بداخلهم 3 عبوات وكيلو من مادة سي فور، خلال واجب تفتيش لقريتي البنادرة والخرداد".

وتابعت "تمكنت الفرقة الاولى وخلال واجب تفتيش في وادي زغيتون، من العثور على وكر بداخله 3 عبوات ناسفة ولغم ضد الدبابات، بالاضافة الى ذاكرة الكترونية تحتوي على خطابات داعشية وقاعدة بيانات خاصة بالتنظيم، وكذلك صهريج نقل ماء، حيث تم تفجير النفق بمحتوياته".

كما نفذت قوة من فرقة المشاة 14 "فعالية امنية في جبل كراو، التابع لقرية سركران في قضاء الدبس، عثرت خلالها على نفقين للتنظيم يحتويان على احزمة ناسفة، وثائق وسجلات خاصة بافراد التنظيم، بالاضافة الى صواعق وملابس عسكرية ومدنية، وادوية".