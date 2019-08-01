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النزاهة تضبط أسماءً وهمـية في قـوائم الأجـراء اليومـيين في صحة الديوانية


كشفت هيأة النزاهة، الخميس، عن قيام فريق عملٍ من مكتب تحقيق القادسية من ضبط موظفٍ في دائرة صحة الديوانية؛ لقيامه بالتلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم تحويل الأجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقودٍ.

دائرة التحقيقات بالهيأة أشارت في بيان إلى أن "فريق عملٍ من شعبة التحرِّي والضبط القضائيِّ بمكتب تحقيق القادسية، الذي انتقل إلى دار المُتَّهم الواقعة في ناحية سومر، تمكَّن من ضبط المُتَّهم رئيس لجنة تحويل الأُجراء اليوميِّين إلى عقودٍ في دائرة صحَّة الديوانية؛ لقيامه بالتلاعب بأسماء الأجراء اليوميِّين، وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الأسماء الحقيقيَّة، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط (830) معاملةً خاصَّةً بالأجراء اليوميِّين في الدائرة الذين تمَّ تحويلهم إلى عقودٍ في دار المُتَّهم، حيث قام بنقلها إلى هناك دون علم دائرته".

وأضافت الدائرة إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".

الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت خلال الشهر الجاري عن تمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل، في عمليَّتين منفصلتين من ضبط مُوَّظفين في دائرتي الصحَّة والبلديَّة في المحافظة، لقيامهما بإضافة أكثر من (2700) اسمٍ وهميٍّ في قوائم تحويل الأجراء اليوميِّين إلى صفة عقودٍ.

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النزاهة تضبط أسماءً وهمـية في قـوائم الأجـراء اليومـيين في صحة الديوانية
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