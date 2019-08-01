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عبد المهدي لمسؤول تركي: يجب ان يكون هناك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل


اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، على ضرورة وجود تعاون مع تركيا في مجال استغلال المياه بشكل افضل، فيما اشار المبعوث الخاص للرئيس التركي الى ان زيارته للعراق تأتي لفتح آفاق تعاون مشترك فيما يتعلق بموضوع المياه.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل اوغلو والوفد المرافق له، الذي يضم عددا من اعضاء مجلس النواب التركي"،

مبينا ان "عبد المهدي اكد خلال اللقاء على اهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وعلاقات تأريخية وليس فقط علاقة دولتين متجاورتين".

واكد عبد المهدي على "اهمية توطيد العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالمصالح التركية وإنشاء شركات مشتركة عراقية تركية داخل العراق تقوم بمشاريع تتعلق بالمياه وغيرها من المشاريع الاخرى التي تخدم المصالح العراقية وتوفر فرص عمل وتساعد المصالح التركية في الاستفادة من الاقتصاد العراقي بدل الاستيراد"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى للانتقال من التجارة الى الانتاج داخل العراق".

وتابع ان "ملف المياه ملف مهم للقطاع الزراعي واننا اتجهنا هذا العام لتحسين الواقع الزراعي ونريد الاستمرار بهذا النهج في السنين المقبلة"، مشددا على ضرورة "ان يكون هنالك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل وامكانية استفادة العراق من خبرات تركيا في مجال الري".

فيما اشار المبعوث الخاص للرئيس التركي الى ان "زيارته الى العراق تأتي لفتح آفاق تعاون مشترك فيما يتعلق بموضوع المياه".

وبحسب المكتب فأن اوغلو قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الاراضي واخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن زيادة التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بالاضافة الى إنشاء مركز ابحاث مشترك متخصص بادارة المياه بين البلدين مقره بغداد، وكذلك التعاون في مجال زراعة الغابات وإنشاء مشاتل لاشجار الغابات الملائمة لظروف العراق.

كما جرى خلال اللقاء تبادل المعلومات الفنية حول مناسيب الخزين المائي بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وادارة المياه، لاسيما اثناء الازمات في مواسم الشح والفيضان، وكذلك التعاون في الملفات الاقليمية والدولية التي تتعلق بالمياه.

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عبد المهدي لمسؤول تركي: يجب ان يكون هناك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل
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