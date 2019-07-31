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قائد شرطة ديالى يعلن حسم نزاع عشائري مسلح استمر ثلاثة أيام


أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاربعاء، عن حسم نزاع عشائري استمر ثلاثة أيام واستخدمت به الاسلحة وتسبب بمقتل مدني، مشيرا الى سبعة اشخاص من المتورطين بالنزاع سلموا انفسهم بشكل طوعي للقوات الامنية لاكمال التحقيقات.

وقال العبادي في بيان إن "قرية جيزاني الجول قرب الخالص مرت في الأيام الثلاثة الماضية بازمة بسبب نزاع عشائري تطور الى استخدام الاسلحة، ما اسفر عن مقتل مدني"، موضحا، "تدخلنا بشكل شخصي ومباشر لحل النزاع وفق اطار يحمي السلم الاهلي ويمنع انحدار الامور الى وضع يضر بالاستقرار والامن الداخلي".

وأضاف العبادي، أن "شيوخ العشائر كانوا متفاعلين مع جهود التهدئة والحرص على الاستقرار، كما انهم تفاعلوا مع القانون وسعى كل الاطراف للحوار وكلها عوامل ايجابية دفعت نحو حل الازمة"، لافتا الى أن "7 من المتورطين بالنزاع سلموا انفسهم بشكل طوعي للقوى الامنية لاكمال التحقيقات".

وأكد العبادي، أن "الازمة في قرية جيزاني الجول انتهت"، منوها الى أن "15 نزاع عشائري تم حلها بدعم من قبل شرطة ديالى خلال 2019، وان النزاعات في المحافظة هي الاقل على مستوى المحافظات".

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