مجلس بابل يصدر قراراً بشأن المحاضرين المجانيين ويقدم طلباً للحكومة

اصدر مجلس محافظة بابل، الأربعاء، قراراً بشأن المحاضرين المجانيين، مرفقاً قرارهم بطلب الى الحكومة.

وجاءت في الوثيقة الصادرة من المجلس بتاريخ 31/7/ 2019، انه "بناء للحاجة الماسة لخدمات المحاضرين المجانيين ودورهم الكبير في رفع المستوى التربوي والنقص الحاصل في ملاكات تربية محافظة بابل"،

وشملت الوثيقة عدد من التوصيات كان أهمها "مطالبة رئاسة مجلس الوزراء والجهات العليا ذات العلاقة بتثبيت شريحة المحاضرين على الملاك الدائم".