مكافحة الإرهاب في ديالى تعلن وصول الحشد الشعبي إلى عمق تواجد "داعش" الارهابي

أعلن مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى العميد علي السوداني، الأربعاء، عن وصول قوات الحشد الشعبي إلى عمق تواجد عناصر تنظيم "داعش الارهابي" في المحافظة.

ونقل إعلام الحشد في بيان عن السوداني قوله، إن "الحشد كان له دور بارز في الوصول إلى عمق تواجد العدو من خلال الاستطلاع الميداني في مناطق جغرافية صعبة في ديالى"،

مشيراً الى ان "القوات الامنية والحشد الشعبي يعملان بخط واحد وخلية واحدة لمحاربة تنظيم داعش الاجرامي". واضاف السوداني أن "الأيام المقبلة ستشهد توجيه ضربات موجعة للعدو في عدة مناطق بمحافظة ديالى".