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السهيل: لا زالت رئيساً للجنة النزاهة النيابية وعلى الصجري التوقف عن الادعاء بذلك


أكد عضو مجلس النواب هشام السهيل، اليوم الأربعاء، استمراره برئاسة لجنة النزاهة النيابية، فيما دعا النائب علي الصجري إلى التوقف عن الادعاء برئاسة اللجنة.

وقال السهيل، في بيان إن "رئاسة اللجنة لن تحسم بعد ولازلت رئيسها لحين اعادة انتخاباتها". 

وطالب السهيل، النائب علي الصجري بـ "عدم الاستمرار بالادعاء برئاسة اللجنة".

وكان رئيس السن للجنة النزاهة النيابية، هشام السهيل، قد نفى في وقت سابق، انتخاب النائب علي الصجري لرئاسة اللجنة، مطالبا رئيس مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي للمجلس بهذا الشأن.

وقال السهيل إن "المرشحين لرئاسة لجنة النزاهة احمد المشهداني وعلي الصجري لم يحصلا على الاغلبية المطلقة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب"، مبينا أن "علي الصجري حصل على 11 صوتا فيما حصل النائب احمد المشهداني على 10 أصوات".

وأضاف السهيل، أن "المادة 74 تتحدث عن فوز رئيس اللجنة بالنصف زائد واحد من عدد أعضاء اللجنة"، مؤكدا أن "هناك لجان أجريت فيها انتخابات ولم تحسم لغاية الان نتيجة عدم حصول مرشحيها على العدد المطلوب".

وتابع السهيل، "تحدثنا مع رئيس مجلس النواب على ضرورة تعديل النظام الداخلي وان تمضي الأغلبية لحسم رئاسة اللجان"، مشيرا الى أنه "من غير المعقول بقاء اللجان بهذا الشكل بسبب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب".

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