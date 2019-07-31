مفتشية الهجرة تعلن منع هدر أكثر من 12 مليار دينار

أعلن مكتب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين محمد جواد حميد، اليوم الأربعاء، عن منع هدر أكثر من 12 مليار دينار.

وقال المكتب في بيان إنه "بناءً على التنسيق العالي والبناء بين مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين محمد جواد حميد ووزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى وبعد أن قام هذا المكتب بتشكيل فريق من موظفيه لغرض الاسترشاد بأسعار المواد الإغاثية والقيام بالتنسيق مع الدائرة الإدارية والمالية في هذه الوزارة ولجنة مشتريات المواد أنفاً وبعد الجولات الميدانية العديدة لفريق مكتب المفتش العام في الأسواق المحلية تم التوصل الى أسعار معتدلة للمواد الاغاثية والتي تشمل ( سلة غذائية + سلة صحية + سلة منزلية) وايضاً المواد (حصيرة, مبردة, بطانية, وسادة, أفرشة ... الخ) وهي أقل من أسعار مشتريات عام 2018 للمواد ذاتها كون هناك تنوع في جهات التجهيز واستثمار المنافسة بين تلك الجهات".

وأضاف البيان، أنه "خلال هذه السنة بدأت مشتريات المواد الإغاثية أعتباراً من 13/ 3/ 2019 ولغاية 30/ 7/ 2019 وبعد مقارنتها مع مشتريات عام 2018 وبناء على هذا التنسيق العالي بين المكتب والوزارة تم ايقاف هدر مبلغ وقدره (000, 261, 735, 12) مليار دينار".

وأشار البيان إلى أن "عام 2018 أيضاً قد شهد تخفيضاً في أسعار المواد الإغاثية المجهزة وكان المبلغ انذاك (5,542,750,000) مليارات"، مبيناً أنه "سيتم حساب فروقات الأسعار للفترة المقبلة لهذا العام وفقاً لخطة عمل الوزارة لتجهيز المواد الإغاثية".