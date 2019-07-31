النزاهة: إحباط محاولة الاستحواذ على عقارين بالتزوير وإعادة آخر لملكية الدولة بالبصرة

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط متهمين بالجرم المشهود لـ"تجاوزهما" على ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في البصرة، مبينة أن مساحة العقارات تبلغ 3 دونمات و300 م2.

وقال دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "فريق عمل من ملاكات المديرية، ضبط متهماً بالجرم المشهود لاستحواذه على عقار تبلغ مساحته (2 دونم) وقيمته التقديرية (2,000,000,000) ملياري دينار"، مشيرة إلى أن "العقار الذي يقع في مركز المحافظة تم استغلاله لإنشاء ملعب خماسي دون الحصول على الموافقات الرسمية".

وأضافت الدائرة، أن "فريق العمل الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في البصرة/ الأولى، تمكن في عملية منفصلة من ضبط أحد المحامين بالجرم المشهود أثناء قيامه بتزوير أوليات عقارين بموجب مستمسكات مزورة، إذ تم ضبط الأوليات المزورة كافة"، لافتة إلى أن "مساحة العقارين تبلغ دونماً و300م2 ويقعان في منطقة متميزة بقضاء شط العرب".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهمين استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات والقرار (154 لسنة 2001)".