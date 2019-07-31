قصف 3 أهداف لداعش بين ديالى وصلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، 31 تموز، 2019، بأن ثلاثة اهداف لتنظيم داعش الارهابي في حوض المطيبيجة جرى قصفها بنيران القوات الامنية.

وقال المصدر إن "الاهداف الثلاثة تقع في حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ضمن حدود الاخيرة وجرى قصفها بالهاونات من قبل القوات الامنية"

واضاف المصدر، أن "القصف جرى بعد رصد تحركات مشبوهة عن بعد لخلايا داعش"الارهابي، لافتا الى أن "التنظيم الارهابي بدأ ينشط بشكل لافت في الآونة الاخيرة في المطيبيجة والقرى المهجورة القريبة منه".