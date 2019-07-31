عبدالمهدي والمهندس يبحثان مقترح تشكيل رئاسة اركان للحشد.. هل ستكون بديلاً عن الرئاسة الحالية

اكد القيادي في هيأة الحشد الشعبي معين الكاظمي، الاربعاء 31 تموز 2019، أن غالبية قيادات الحشد يؤيدون إبقاء وضع الهيأة على ماهو عليه حالياً، اي ان فيها رئيسا ونائباً للرئيس بدلا من اعادة هيكلة الرئاسة.

وقال الكاظمي في حديث صحفي إن "رأي أغلبية قيادات الحشد الشعبي يؤيد إبقاء وضع الهيأة على وضعها الحالي، اي فيها رئيس ونائب رئيس، وليس مع وجود رئاسة أركان للحشد".

وبين ان "إبقاء وضع هيأة الحشد الشعبي على ما هو عليه حالياً ليس فيه اي أشكال قانوني أو شيء آخر، وحتى إذا تم الاتفاق على هيكلة ادارية جديدة، فذلك ليس فيه أشكال ".

وأضاف انه "يوم الثلاثاء 30 تموز 2019، كان هناك اجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، لمناقشة هذه الأمور وهناك تواصل من اجل الوصول إلى اتفاق ".

وافادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء 31 تموز 2019، بعقد اجتماعات بين مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس بشأن الهيكلة النهائية للحشد، فيما اشارت إلى وجود خيارين بهذا الصدد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “اجتماعاً جمع مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي، برئيس هيأة الحشد فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، للاتفاق على صيغتها النهائية”.

وأضافت، ان “المطروح حالياً خياران: الأول، أن يكون هناك رئيس أركان كالجيش، أما الثاني فأن يكون على رأس الهيئة نائب رئيس أركان”، مبينة أن “هذا االامر مرهون بالواقع العسكري للحشد، وليس هناك خلاف بشأنه والامور ستحسم قريباً”.