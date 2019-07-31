مفتشية الداخلية توقف اصدار جواز سفر لإرهابي مقيم في تركيا

أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الأربعاء، 31 تموز، 2019، اصدار جواز سفر لأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب بعد أن روج معاملة اصدار جواز له من سفارة العراق في تركيا.

وذكر المكتب في بيان، أن "العملية جائت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها ترويج أحد الارهابيين العراقيين المقيمين في تركيا معاملة اصدار جواز له عن طريق سفارة العراق هناك".

وبين أن "هذا الامر دعا مكتب المفتش العام في مديرية شؤون الجوازات/ قسم السفارات الى التحري وتدقيق المعاملات الواردة من تركيا واكتشف أن الشخص المقصود ارهابي ومطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب حسب كتاب مديرية الإستخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى، وعليه أشعر مكتب المفتش العام مديرية شؤون الجوازات بإيقاف اصدار الجواز، وفاتح السفارة العراقية في اسطنبول بأن الشخص المذكور مطلوب وفق المادة 4 إرهاب لتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".