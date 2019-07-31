الكلابي يعلن المضي باستجواب وزير المالية: لم نر شفافية خلال استضافته بالبرلمان

أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية، يوسف الكلابي، الاربعاء (31 تموز 2019)، المضي باستجواب وزير المالية في بداية الفصل التشريعي القادم.

وقال الكلابي في موتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وبحضور بعض النواب، إنه "سنمضي في بداية الفصل التشريعي القادم الى استجواب وزير المالية، لأننا لم نرَ شفافية بأجوبته في الاستضافة هذا اليوم".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، قد ترأس اليوم الاربعاء (31 تموز 2019)، اجتماعا جمع اللجنة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب، وبحضور وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالوكالة، في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب لمناقشة موضوع تصدير النفط باقليم كردستان.