الشيخ همام حمودي والسفير الهندي يؤكدان: الحوار ركيزة السلام والانفتاح العراقي خطف أنظار العالم

استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، مساء اليوم سعادة السفير الهندي في بغداد، "براديم سينغ راجبور روهيت"، وبحث الجانبان علاقات البلدين، والتطورات السياسية الدولية.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي والسيد روهيت أهمية الحوارات في نزع فتيل التوترات الدولية، وحفظ استقرار الشعوب، معتبرين ذلك ركيزة السلام وقاعدة التنمية.

وأبديا حرصهما على بناء علاقات متينة بين العراق والهند، وتعزيزها بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، خاصة في ظل الانفتاح العراقي الذي خطف أنظار العالم ودفع الكثير من الدول للتطلع لاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.