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تدمير نفق يستخدمه الارهابيون للتخفي والهروب في الموصل


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير نفق يستخدم للتخفي والهروب من قبل "الارهابيين" في الموصل.

وقالت في بيان ، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية داهمت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتعاون مع فوج المهمات الأول- لواء المهمات التابع للمديرية ذاتها نفقا في ناحية القيارة - قرية الزاوية حاوي شخير بمدينة الموصل كانت عصابات داعش الإرهابية قد قامت بحفره بقصد التخفي والهروب عن طريق جبل قره جوغ باتجاه الجزيره".

وقد تكفلت القوة العسكرية المكلفة بالواجب بتدمير النفق بصورة تامة.

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تدمير نفق يستخدمه الارهابيون للتخفي والهروب في الموصل
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