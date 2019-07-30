انسحاب نائب رئيس البرلمان من الجلسة بسبب مداخلة نائب كردي

أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحب من الجلسة المنعقدة حاليا بسبب مداخلة نائب كردي، مشيرا الى أن الاخير اطلق اوصافا "غير مناسبة" على أحد الضباط.

وقال المصدر، إن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي انسحب من جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، بسبب مداخلة النائب مثنى أمين عن احد الضباط في محافظة المثنى.

واشار المصدر الى أن النائب نعت الضابط باوصاف "غير ملائمة" لم يقبل بها النائب الاول، ما دفعه الى الانسحاب من الجلسة.