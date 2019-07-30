المؤبد لمدان عمل مدرسا للفقه والخطابة لصالح داعش الارهابي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على مدان عمل في تدريس أشبال عصابات داعش على الفقه وإلقاء الخطب التحريضية.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن "المحكمة الجنائية قضت بالسجن المؤبد ضد مدان اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه كان يدرب أشبال داعش على الفقه وإلقاء الخطب الدينية التي تحث المواطنين للانتماء لداعش فضلا على الخطب التحريضية".
وأضاف إن "المدان انتمى إلى مجموعة إرهابية مسلحة تدعى ثوار العشائر وخرج مع مجموعته الإرهابية بغية التصدي إلى قوات الجيش العراقي وكان سلاحه من نوع (برنو)".
واشار البيان ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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