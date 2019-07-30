المؤبد لمدان عمل مدرسا للفقه والخطابة لصالح داعش الارهابي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على مدان عمل في تدريس أشبال ‏عصابات داعش على الفقه وإلقاء الخطب التحريضية.‏

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن "المحكمة الجنائية قضت بالسجن المؤبد ضد مدان اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه كان يدرب أشبال ‏داعش على الفقه وإلقاء الخطب الدينية التي تحث المواطنين للانتماء ‏لداعش فضلا على الخطب التحريضية".‏

وأضاف إن "المدان انتمى إلى مجموعة إرهابية مسلحة تدعى ثوار العشائر وخرج ‏مع مجموعته الإرهابية بغية التصدي إلى قوات الجيش العراقي وكان ‏سلاحه من نوع (برنو)".‏

واشار البيان ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".