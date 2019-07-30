قيادي في بابليون يكشف عن رسالة وجهها ساكو الى نائب الرئيس الامريكي

كشف القيادي في حركة بابليون ظافر لويس، الاثنين، عن رسالة موجهة من بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو الى نائب الرئيس الامريكي مايك بنس.

وقال لويس في بيان انه "بعد نفي بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو لويس ساكو مراسلت السفارات و الدول، الا اننا لدينا كثير من الوثائق ولكن لا نريد ننشر جميع الوثائق في الوقت الحاضر في الإعلام".

واضاف "سوف ننشر احدى الوثائق المرسلة من قبل ساكو إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والتي يقول فيها مخاطبا الاخير بكتاب رسمي (انني على يقين تام استطيع الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية)".

وادناه نص رسالة ساكو الى نائب الرئيس الامريكي بحسب ما نشرها ظافر لويس: