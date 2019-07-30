الشيخ همام حمودي : "لا أمن بغير إشاعة الاعتدال والتسامح" ويدعو لاعادة رمزية مرقد النبي يونس

اكد الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، ان ترسيخ الأمن في المناطق المحررة والعراق عموما لا يمكن أن يتحقق بغير إشاعة ثقافة الاعتدال وروح التسامح بين أبناء المجتمع.

وشدد- خلال استقباله الشيخ عبد القادر الآلوسي، رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي، صباح الاثنين، على أهمية تحمل جميع قوى المجتمع مسؤولية تعزيز الفكر المعتدل وتعميق ثقافة التسامح بين الناس والتمسك بالقيم الإنسانية والهوية الإسلامية السمحاء الداعية إلى التعايش وخدمة الناس والإصلاح بينهم.

واشاد الشيخ حمودي بدور ومساعي مجلس علماء الرباط المحمدي في تطهير المناطق المحررة من الفكر الإرهابي وانهاء البيئة الحاضنة للتطرف والعنف.

كما أكد على أهمية بذل جهود استثنائية لاعمار مسجد ومرقد نبي الله يونس (ع)، لما يمثله من رمزية دينية وتراث اسلامي، وجزء من الهوية الحضارية للموصل.