رئيس الوزراء : نستعد للتعداد العام المقبل وسندخل العد الالكتروني فيه

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، استعداد الحكومة للتعداد العام خلال عام 2020، فيما أشار إلى أنه سيتم إدخال العد الالكتروني فيه.

وقال عبد المهدي خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي تقيمه وزارة التخطيط، "نستعد للتعداد السكاني الذي سيجري 2020"، داعياً جميع الهيئات ومجلس النواب الى "التفاعل مع مشروع التعداد السكاني".

وأضاف أنه "سيتم إدخال العد الالكتروني في التعداد السكاني وهنالك عمل دؤوب لاجرائه"، مبيناً "نستهدف الحقيقة والواقعية من خلال إجراء التعداد".