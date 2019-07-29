الحشد الشعبي يعلن تعزيز تحصين "السدة الترابية" بين العراق وإيران

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، عن تعزيز تحصين "السدة الترابية" بين العراق وإيران، مشيرة الى أن المجهود الذي جاء بطلب من وزارة النفط يأتي لحماية الانتاج النفطي والصناعة النفطية وخطوط الطاقة.

وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس الهيئة نعمة الكوفي في بيان إن "الجهد الهندسي للحشد مستمر بتحصين السدة الترابية بين العراق وايران"، مبينا أن "هذه الجهود تأتي بطلب من وزارة النفط بهدف حماية الصناعة النفطية".

وأضاف الكوفي، أن "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تواصل عملها منذ شهرين لحماية حقل الفيحاء النفطي"، مشيرا الى أن "وزارة النفط تقدمت بطلب ل‍هيئة الحشد على إثر موسم الامطار والفيضانات العام الماضي من أجل صيانة السدة المذكورة".

وأضاف الكوفي، "المتوقع أنه سيكون الموسم المقبل كما العام الماضي موسما رطبا كثير الأمطار، لذلك تأتي الجهود الهندسية لحماية انتاجنا النفطي ايضا وخطوط الطاقة"، لافتا الى أن "الحشد الشعبي سباق في التخطيط والتهيئة للأحداث المتوقعة والآنية وفي مختلف الجوانب".