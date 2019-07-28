مقتل اربعة ارهابيين من "داعش" بقصف جوي استهدف نفقاً للتنظيم غربي الانبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاحد، عن مقتل أربعة ارهابيين من تنظيم "داعش" بقصف جوي استهدف نفقاً سرياً للتنظيم غربي الانبار.

وقال العبيدي في حديث صحفي، إن "طيران الجيش قصف نفقاً سرياً لعناصر عصابات داعش الاجرامية في منطقة المدهم عمق الصحراء 90 كم جنوب قاعدة عين الاسد غربي الانبار، ما ادى الى مقتل أربعة من عناصر التنظيم".

واضاف ان" القصف ادى ايضا الى تدمير أسلحة متنوعة داخل النفق المستهدف"، مبيناً ان" معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهداف النفق".

وأشار العبيدي، إلى ان" عملية قصف النفق جاءت بعملية تمشيط المناطق الصحراوية".

وانطلقت حملة امنية استباقية وبدعم من طيران الجيش، صباح اليوم الاحد، لتمشيط المناطق الصحراوية لقضاء الرطبة غربي الانبار.