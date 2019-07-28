اعتقال منتحل صفة طبيب في المنصور ببغداد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب اختصاص جلدية في حي المنصور ببغداد.

وذكرت دائرة التفتيش في الوزارة في بيان ان "فريقاً مشتركاً من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق عيادة طبية غير مجازة تدار من قبل شخص ينتحل صفة طبيب اختصاص جلدية في حي المنصور ببغداد".

وأضافت أنه "تم التحفظ على المستلزمات الطبية و الموجودات و القاء القبض على صاحب العيادة بالجرم المشهود ووفق أمر قضائي".