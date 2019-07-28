مصدر: القاعدة العسكرية العراقية التي ستنشأ في الخليج ستكون بين ايران والكويت

كشف مصدر امني، الاحد، ان القاعدة العسكرية العراقية التي ستنشأ في الخليج ستكون بين ايران والكويت، فيما اشار الى انها ستعمل على تأمين السيادة العراقية.

وقال المصدر ان "القاعدة العسكرية التي سينشئها العراق في البصرة ستكون داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج بين إيران والكويت"، مبينا انها "ستعمل على تأمين السيادة العراقية على مياهه الدولية وحماية المنفذ الجنوبي البحري للعراق".

واضاف انه "تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1990، مع برنامج تسليح للقوات البحرية العراقية"، لافتا الى ان "القاعدة ستكون بداية لتطوير مستوى القوى البحرية العراقية، لتكون بمستوى الطموح لتقوم بواجباتها العسكرية البحرية".

وتابع ان "مشروع إنشاء القاعدة البحرية ليس جديدا، لكنه تم استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومي لها".

وأعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في محافظة البصرة على مياه الخليج العربي، بهدف تطوير قدرات القوة البحرية العراقية.