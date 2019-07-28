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رئيس الجمهورية يوعز بإرسال مشروع قانون جائزة الدولة للإبداع الى البرلمان


اوعز رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، بإرسال مشروع قانون جائزة الدولة للإبداع الى البرلمان، فيما لفتت رئاسة الجمهورية الى ان الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً وقيمة الإنجاز الابداعي.

واكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري في بيان، أن "الرئاسة أنجزت مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الذي سوف تمنح من خلاله جوائز سنوية للمبدعين"، مشيراً إلى أن "الحقول المُخصصة في الجائزة هي الثقافة والاعلام والصحافة والعلوم التطبيقية والإنسانية والرياضة".

واضاف الشكري أن "الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً وقيمة الإنجاز الابداعي"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية أوعز بإرسال مشروع القانون الذي أعدّته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه".

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