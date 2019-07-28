بعثة الحج العراقية تعلن الانتهاء من تفويج اكثر من 24 ألف حاج براً

اعلنت بعثة الحج العراقية، الاحد، عن الانتهاء من تفويج اكثر من 24 ألف حاج براً دون تسجيل حوادث.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في بيان إن "البعثة استكملت، اليوم، عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم (24247) الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر 1044 حافلة حديثة ومكيفة".

وأضاف ان "منفذ عرعر الحدودي سيتم إغلاقه اليوم على ان يفتتح مجددا قبل 48 ساعة من بدء التفويج العكسي للحجاج بعد أدائهم مناسك حج بيت الله الحرام"،

مؤكداً أن "البعثة نجحت وبشكل كبير جدا بتفويج الحجاج وعدم تسجيل أية حوادث مؤسفة أو معوقات، وذلك بفضل التعاون الكبير الذي أبدته الجهات الساندة، وخاصة الجهات الأمنية والعسكرية وطيران الجيش والحشد الشعبي الأبطال".