الكويت تعتقل عراقيا حاول تهريب 272 كيلو غراماً من المخدرات "صور"

اعلنت الكويت، الاحد، عن اعتقال عراقي حاول تهريب272 كيلو غراماً من المخدرات.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصدر أمني قوله ان "رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تواترت إليهم معلومات من مصادر سرية عن موعد وصول عراقي إلى البلاد مُحمّلا بأنواع الممنوعات، بهدف ضخها داخل البلاد"، مبينة انه "تم القبض عليه بمجرد وصوله واقتيد إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات".

واضاف انه "تم العثور اثناء تفتيش السيارة على ممنوعات في مخابئ سرية اشتملت على 245 كيلو غراماً من الحشيش، و27 كيلو غراماً من الشبو، إضافة إلى مبلغ 30 ألف دولار".

واشار الى ان "العراقي يبلغ من العمر 60 عاماً وأخفى بضاعته بطريقة احترافية، وجارٍ التحقيق معه في ملابسات الواقعة والتأكد من تورطه في أي عمليات تهريب سابقة، وإن كان له شركاء من عدمه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه على ذمّة قضية تهريب ممنوعات بقصد الإتجار".