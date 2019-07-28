الأخبار

النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق مُتَّهمٍ انتحل صفة ضابطٍ في رئاسة الوزراء، مبينة أنه اعترف بتسلُّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ بحجة إطلاق سراح محكومٍ بالإعدام.

وقالت الهيئة في بيان ، إن “فريقٌا من  ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد، بعد إجراء المراقبة والتحرِّي لتحرُّكات واتصالات المُتَّهم الذي انتحل صفة ضابطٍ برتبة عقيدٍ في مكتب رئيس الوزراء للاحتيال على إحدى المواطنات، أوضحت أنه تسلَّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ من المواطنة لقاء إيهامها بالعمل على إطلاق سراح أحد أقاربها المحكوم عليه بالإعدام”.

وأضافت أن “الفريق تتبَّع ووثَّق حركة وانتقال المُتَّهم في مناطق عديدةٍ في العاصمة على مدار عدَّة أيامٍ حتَّى تمكَّن من ضبطه بالجرم المشهود عند تسلُّمه جزءاً من مبلغٍ آخر قدرُهُ (40,000) ألف دولارٍ طلبه من المواطنة؛ لقاء تخفيض الحكم الصادر بحقِّ قريبها”، مُشيرةً إلى “تسجيل المُكالمات الهاتفيَّة التي تمَّت بين المُتَّهم والمواطنة، وتوثيق اللقاءات بينهما فيديوياً في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ”.

وأوضحت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُتَّهم الذي اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال وتسلُّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ من المواطنة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء
وزير الدفاع: سننشئ اكبر قاعدة بحرية للجيش في البصرة  
أطباء الديوانية يعلنون الإضراب العام  
عمليات الفرات الأوسط تؤكد استمرار خطة تأمين قوافل الحجاج عبر عرعر  
بسبب المطالبات الشعبية في سهل نينوى، الحكومة تبقي لواء 30 للحشد الشعبي فيها ليمارس دوره في حفظ الامن بعد قرار باخراجه منها
الإتحاد الوطني: لن نستبدل مرشحنا لمنصب محافظ كركوك
وزير الداخلية يوجه بوضع آلية جديدة لمنح اجازة السلاح
إحباط مخطط ضخم لاستهداف بغداد والمحافظات العراقية
صلوات المنغولي..!
البرلمان يشكل لجانا لتقصي عقود وزارة الكهرباء والتجاوز التركي على أنبوب عراقي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك