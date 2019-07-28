وزير الدفاع: سننشئ اكبر قاعدة بحرية للجيش في البصرة  

اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، ان وزارته ستنشئ اكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في محافظة البصرة، مشددا على ضرورة الارتقاء بواقع المؤسسة العسكرية بجوانبها المختلفة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم ان “الشمري زار اليوم محافظة البصرة رفقة وزير النقل ورئيس لجنة الامن النيابية ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات وكبار الضباط في القيادة، فيما استقبله قائد عمليات البصرة وقائد القوة البحرية وتضمنت الزيارة الاطلاع على مراحل انشاء ميناء الفاو الكبير”.

واضافت ان “الشمري تفقد خلال الزيارة قيادة قاعدة ام قصر الجوية وقاعدة الشعيبة الجوية مطلعا على تفاصيل عمل القاعدة”.