عمليات الفرات الأوسط تؤكد استمرار خطة تأمين قوافل الحجاج عبر عرعر  

اعلن قائدا عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء، السبت، عن استمرار العمل في الخطة الامنية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام برا عبر منفذ كربلاء النخيب عرعر.

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء أن “قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمداوي، وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، اعلنا عن استمرار العمل في الخطة الامنية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام عبر منفذ عرعر الحدودي، وتعزيز الموجود البشري والعنصر الاستخباري واضافة كمائن ونقاط ودوريات آلية مسلحة على طول الطريق السالك مع الاستطلاع الجوي”.

واضاف البيان ان “الخطة مستمرة حتى عودة الحجاج بسلام وامان مع اجراء التعديلات على ضوء المعطيات

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