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بسبب المطالبات الشعبية في سهل نينوى، الحكومة تبقي لواء 30 للحشد الشعبي فيها ليمارس دوره في حفظ الامن بعد قرار باخراجه منها


- اعلن النائب عن المكون الشبكي في محافظة نينوى حنين القدو، السبت، عدول رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عن قراره الذي أصدره بحق لواء 30 في الحشد الشعبي.

وقال القدو في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، اننا"نوجه شكرنا الجزيل والتقدير لسماحات المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة لتدخلها الانساني وتاكيدها على دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجميع القادة في القيادة العامة للقوات المسلحة في وزارة الدفاع لالغاء والعدول بالامر الاداري بحق حركة لواء 30 الحشد الشعبي".

وأضاف قائلا: "ذلك لاستجابتهم مطالب الجماهير المحتشدة في سهل نينوى وابقاء_اللواء في موقعه الحالي للضرورة الأمنية".

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بسبب المطالبات الشعبية في سهل نينوى، الحكومة تبقي لواء 30 للحشد الشعبي فيها ليمارس دوره في حفظ الامن بعد قرار باخراجه منها
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